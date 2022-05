Auch ist es nicht das erste Mal, dass Außenstehende in dem Prozess in den Blickpunkt geraten. Zuletzt brach ein Mann auf den Zuschauerbänken in unkontrolliertes Lachen aus, wie auf Videoaufnahmen zu sehen ist . Weil er sich offenbar nicht beruhigen kann, verlässt der Mann daraufhin den Gerichtssaal.

Millionenklagen – von beiden Seiten

Depp verklagt seine Ex-Frau wegen Verleumdung auf Schadensersatz in Höhe von 50 Millionen Dollar. Heard hatte im Jahr 2018 in einem Beitrag für die »Washington Post« häusliche Gewalt geschildert, ohne Depp namentlich zu nennen. Dennoch sieht sich Depp als Opfer, seine Karriere habe darunter gelitten. Disney trennte sich etwa von Depp und plant keinen weiteren »Fluch der Karibik«-Film mit ihm als Pirat Jack Sparrow.

Heard klagt hingegen auf Schadensersatz in Höhe von 100 Millionen Dollar. Das ehemalige Ehepaar warf sich in dem Prozess gegenseitig Gewalt vor. Depps Anwälte planen Medienberichten zufolge, das Model Kate Moss in den Zeugenstand zu berufen. Moss und Depp waren in den Neunzigern liiert.