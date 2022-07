Dem widerspricht der Kläger. Bei dem Relief gehe es nicht um eine »Schmähung« oder »Beleidigung« im üblichen Sinne, »sondern um Rufmord, dem der Mord folgte – sowohl zu Zeiten der Anbringung des Reliefs an der Wittenberger Stadtkirche als auch in den nachfolgenden Jahrhunderten bis hin zur Shoa!« Die Kontextualisierung mithilfe der Bodenplatte und des Aufstellers sei »weder allgemein noch konkret geeignet, die damit verbundene, schwerwiegende Persönlichkeitsrechtsverletzung des Beschwerdeführers als ›Jude in Deutschland‹ zu relativieren oder gar zu neutralisieren«.

Die »Judensau«-Darstellung beschäftigt Kirche, Zivilgesellschaft und Gerichte schon seit Jahren. Am Dienstag empfahl ein Expertenbeirat die »zeitnahe Abnahme« des Reliefs. Das teilte ein Sprecher des Gremiums mit, das im Auftrag des Gemeindekirchenrates einberufen wurde. Die Plastik müsse der »gegenwärtigen Sichtbarkeit« entzogen werden – am besten durch »Abnahme«. Das Relief solle dann an anderer Stelle mit adäquatem Kontext aufgestellt werden.