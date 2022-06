Ein als »Judensau« bezeichnetes Sandsteinrelief muss nach einer Entscheidung des Bundesgerichtshofs (BGH) nicht von der Fassade der Stadtkirche Wittenberg in Sachsen-Anhalt entfernt werden.

Das Relief aus dem 13. Jahrhundert sei zwar beleidigend – durch das Anbringen einer Bodenplatte und eines Aufstellers mit erläuterndem Text habe die Kirchengemeinde das »Schandmal« jedoch in ein »Mahnmal« umgewandelt, befanden die obersten Zivilrichterinnen und -richter Deutschlands in ihrem Urteil in Karlsruhe (Az.: VI ZR 172/20). Die beklagte Kirchengemeinde habe sich somit ausreichend distanziert.