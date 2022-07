Die »Judensau«-Darstellung aus dem 13. Jahrhundert beschäftigt Kirche, Zivilgesellschaft und Gerichte schon seit Jahren. Das an der Fassade des Gotteshauses angebrachte Sandsteinrelief zeigt, wie ein Rabbiner einem Schwein in den Anus schaut, während andere Juden aus den Zitzen des Tieres trinken. In der christlichen Kunst des Mittelalters verkörperten Schweine den Teufel, im Judentum gelten sie als unrein.