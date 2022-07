Polizei hofft auf Hinweise

Während sich der Zug den beiden Jugendlichen am vergangenen Samstag näherte, sei einer von ihnen ins Gleisbett geeilt. Nachdem der Zug per Notbremsung gehalten habe, sei er mit einem Sprung zur Seite geflüchtet. Die Polizei suchte an Ort und Stelle nach den jungen Männern, doch die Fahndung blieb ohne Erfolg.