Die schwedische Justiz ermittelt nicht länger gegen Julian Assange. Dem Wikileaks-Gründer war vorgeworfen worden, im Jahr 2010 in Stockholm eine Frau vergewaltigt zu haben. Er hatte die Vorwürfe stets bestritten.

Über den Sommer hätten neue Anhörungen stattgefunden, aber die Beweise hätten nicht ausgereicht, berichtete der Sender SVT unter Berufung auf die stellvertretende Direktorin der Strafverfolgung, Eva-Marie Persson.

Seit April sitzt Assange in Großbritannien eine fast einjährige Freiheitsstrafe wegen Verstoßes gegen Kautionsauflagen ab. Zuvor hatte er sich sieben Jahre lang in der ecuadorianischen Botschaft in London aufgehalten, um einer Auslieferung nach Schweden wegen Vergewaltigungsvorwürfen aus dem Jahr 2010 zu entgehen.

Assange war im Sommer 2010 nach Schweden gereist. In Stockholm, so schilderte es Assange 2016, habe er eine Frau kennengelernt. Sie habe ihn zu sich nach Hause eingeladen, die beiden hätten einvernehmlich "zu mehreren Gelegenheiten sexuellen Verkehr" gehabt.

Am 21. August 2010 erklärte die Oberstaatsanwältin von Stockholm, der Verdacht der Vergewaltigung bestehe nicht, der Haftbefehl werde aufgehoben. Kurze Zeit später nahm die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen wieder auf und erwirkte einen Europäischen Haftbefehl gegen Assange.

"Alle Möglichkeiten ausgeschöpft"

Die Ermittlungen wurden im Mai 2017 eingestellt. Der damalige Haftbefehl gegen ihn wurde aufgehoben, weil es unmöglich erschien, Ermittlungen zu führen, da Assange sich im Aysl in der ecuadorianischen Botschaft in London befand. Es seien "alle Möglichkeiten, die Ermittlungen durchzuführen, ausgeschöpft", hieß es damals in einer Mitteilung der schwedischen Staatsanwaltschaft.

Nach der Verhaftung von Assange durch die britische Polizei am 11. April hatte die Anwältin des mutmaßlichen Opfers jedoch die Wiederaufnahme der Voruntersuchungen gegen den WikiLeaks-Gründer beantragt. Die schwedische Staatsanwaltschaft beantragte daraufhin einen neuen Haftbefehl gegen den 47-Jährigen. Ein schwedisches Gericht entschied jedoch im Juni, dass es keinen neuen Haftbefehl gegen ihn geben solle.