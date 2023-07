Die 30-Jährige hatte vor Gericht zugegeben, dass sie zu einem Häftling eine Liebesbeziehung unterhalten und in einem Büro des Gefängnisses mit ihm Sex hatte. Sie räumte auch ein, zehn Mobiltelefone für den Mann in die Justizvollzugsanstalt geschmuggelt zu haben. Die Handys wurden an andere Gefangene weiterverkauft.