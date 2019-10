In einem kleinen Dorf im österreichischen Bundesland Kärnten hat offenbar ein Mann einen Sprengstoffanschlag auf eine dreifache Mutter verübt. Das Paket sei am Morgen in Guttaring detoniert, sagte eine Polizeisprecherin. Die 29-Jährige habe schwere Verletzungen erlitten.

Demzufolge hatte es am Dienstagmorgen an der Wohnungstür der Frau geläutet, woraufhin diese die Tür und dann die auf dem Boden abgestellte Sendung geöffnet habe. Das Paket sei daraufhin explodiert. Dem ORF zufolge rief die verletzte Frau selbst den Notruf.

Medienberichten zufolge zieht die Polizei in Betracht, dass es sich um eine Beziehungstat handeln könnte. Offizielle Angaben dazu von den Ermittlern gibt es bislang nicht. Der Täter konnte fliehen, von ihm gibt es Berichten zufolge zunächst nur eine vage Beschreibung als Mann mit Kapuze.

Die Polizei habe eine Großfahndung mit Polizeihubschrauber und Hundestaffel eingeleitet, hieß es weiter. Sprengstoffexperten untersuchten den Tatort in dem Mehrfamilienhaus.

Die 29-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus in Graz geflogen. Von den drei Kindern der Frau war Medienberichten das älteste in der Schule. Die anderen beiden, laut ORF einjährige Zwillinge, waren während des Vorfalls zu Hause. Die Kinder wurden zunächst bei ihrer Großmutter untergebracht.