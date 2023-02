Die Staatsanwältin hatte in dem Prozess eine Strafe von sieben Monaten zur Bewährung und eine Geldauflage von 5000 Euro beantragt. Sie sah es als erwiesen an, dass Borrmann aus rassistischer Motivation die beiden Frauen mehrfach mit dem N-Wort beleidigt, Karl zudem geohrfeigt und in den Arm gebissen habe.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.