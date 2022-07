Die Polizei in Kaiserslautern hat einen Mann festgenommen, der im Zusammenhang mit der Tötung zweier Polizisten in der Pfalz Hasskommentare im Netz verbreitet haben soll.

Der per Haftbefehl gesuchte 35-Jährige sei am Mittwochnachmittag einem Beamten in der Kaiserslauterer Innenstadt aufgefallen, teilte die Polizei mit. Er sei am Donnerstag der Ermittlungsrichterin vorgeführt worden und sitze nun in Untersuchungshaft.