Erst im Dienstwagen, danach im Privatauto: In Kaiserslautern hat die Polizei innerhalb weniger Stunden einen Mann zwei Mal unter massivem Alkoholeinfluss aus dem Verkehr gezogen.

Bei der ersten Kontrolle am Sonntagmorgen sei bei dem 56-Jährigen noch ein Blutalkoholwert von 3,3 Promille festgestellt worden, teilte die Polizei mit. Am Abend, bei einer weiteren Kontrolle an einer Autobahnausfahrt seien bei dem Mann dann 3,15 Promille festgestellt worden.

Einen Führerschein konnte er da bereits nicht mehr vorweisen - denn den hatte die Polizei am Morgen bereits eingezogen. Laut Polizei wurde gegen den Mann ein weiteres Strafverfahren eingeleitet.