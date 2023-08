An einem Strand im beliebten Nobelort Malibu im US-Bundesstaat Kalifornien ist am Montag eine männliche Leiche in einem Fass gefunden worden. Das schwarze Plastikfass sei erstmals am Sonntag entdeckt, aber erst am Montagmorgen geöffnet worden, sagte Hugo Reynaga von der Mordkommission des Los Angeles County Sheriff’s Departments laut der »Los Angeles Times« .