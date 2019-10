Ein Mann hat im Westen der USA eigenen Angaben zufolge vier Menschen getötet und sich dann mit einer der Leichen im Auto der Polizei gestellt. Der Verdächtige sei am Montag auf der Wache in Mt. Shasta im Norden des Bundesstaats Kalifornien erschienen, teilte die örtliche Polizei mit.

Dort gestand er demzufolge, insgesamt vier Menschen getötet zu haben. Eine der Leichen habe er im Auto mitgebracht, die drei anderen Toten hätten Ermittler in seiner Wohnung im etwa 300 Kilometer entfernten Roseville nahe Sacramento entdeckt.

"Derzeit gehen wir davon aus, dass der Verdächtige und die Opfer sich kannten", heißt es in der Mitteilung der Polizei in Mt. Shasta. "Der einzige Tatverdächtige in dieser Angelegenheit befindet sich in Gewahrsam, und wir glauben nicht, dass es eine weitere Bedrohung für die Allgemeinheit gibt."

Über ein mögliches Tatmotiv ist bislang nichts bekannt. Weitere Informationen über den Fall sollen im Laufe des Dienstags auf einer Pressekonferenz bekannt gegeben werden, wie die Polizei in Roseville mitteilte.