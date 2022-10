Zwischen Juli und Ende September soll er mindestens fünf Morde begangen haben: In Kalifornien sucht die Polizei nach einem mutmaßlichen Serienmörder. US-Ermittler veröffentlichten am Mittwoch (Ortszeit) Bilder von einem Mann, den sie wegen der Morde in der Stadt Stockton befragen wollen. »Er entspricht auf jeden Fall der Definition eines Serienmörders«, sagte Joe Silva von der Polizei Stockton der Nachrichtenagentur AFP. Allerdings wisse man nicht, ob es sich nicht vielleicht um mehrere Täter handeln könne – und welchem Motiv sie folgten.