Kalifornien Schüsse in Kirche – ein Toter und vier Schwerverletzte

US-Bundesstaat New York: Mehrere Tote nach Schüssen in Supermarkt in Buffalo

Erst am Samstag waren in Buffalo bei einem offenbar rassistisch motivierten Schusswaffenangriff auf einen Supermarkt zehn Menschen getötet und drei weitere verletzt worden. Ein 18-jähriger Weißer, der seine Tat anfangs live im Internet übertrug, hatte mit einem Gewehr vor und in dem Geschäft das Feuer eröffnet. Die meisten Opfer waren Afroamerikaner. Der Täter wurde festgenommen und wegen Mordes angeklagt.

Biden besucht Buffalo in dieser Woche

US-Präsident Joe Biden will am Dienstag zusammen mit seiner Frau nach Buffalo reisen, um den Mensch dort sein Beileid zu bekunden, wie das Weiße Haus am Sonntag (Ortszeit) mitteilte. In einer Erklärung wurde der dortige Schusswaffenangriff als »sinnlos und entsetzlich« verurteilt.