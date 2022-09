Fall Sherri Papini Frau in Kalifornien täuscht eigene Entführung vor – 18 Monate Haft

Als Papini dann am 24. November von selbst wieder auftauchte, schilderte sie in abenteuerlichen Details von ihrer vermeintlichen Entführung: Zwei hispanische Frauen hätten sie in einen SUV gezerrt und gekidnappt. Drei Wochen lang sei sie festgekettet gewesen. Sie sei geschlagen und gebrandmarkt worden. Dann habe man sie schließlich an einem Straßenrand freigelassen.

Tatsächlich war all das erfunden.