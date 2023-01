Erst elf, dann sieben Tote. Binnen weniger Tage sterben 18 Menschen in Kalifornien durch Waffengewalt. Den Hinterbliebenen bleibt wieder einmal nur, sich gegenseitig Trost zu spenden.

Half Moon Bay, Kalifornien

Aufnahmen einer dramatischen Festnahme: Die Polizei überwältigt einen Mann in Half Moon Bay, einer Kleinstadt nahe San Francisco. Zuvor soll der mutmaßliche Angreifer mindestens sieben Menschen erschossen haben. Es ist die jüngste Tragödie, die Kalifornien binnen weniger Tagen erschüttert.

Christina Corpus, San Mateo County Sheriff

»Diese Gemeinde hat in den letzten Wochen viel durchgemacht, und jetzt passiert so etwas. Gemeinsam sind wir stärker und wir werden gemeinsam heilen.«

Der Verdächtige wurde in Gewahrsam genommen – sein Motiv, wie so oft in solchen Fällen, bleibt zunächst unklar.

Dave Pine, San Mateo County

»Wir trauern heute Abend um die verstorbenen Mitglieder unserer Gemeinde. Dies ist ein schrecklicher Vorfall. Wir hätten uns niemals vorstellen können, dass sich so etwas in San Mateo County ereignen würde. Die Waffengewalt in diesem Land hat ein völlig inakzeptables Ausmaß erreicht. Heute Abend hat es uns getroffen. Unsere Herzen sind gebrochen.«

Monterey Park, Kalifornien

Die jüngste Schusswaffenattacke ereignete sich nur zwei Tage nach einem Angriff bei Monterey Park nahe Los Angeles,, bei dem 11 Menschen getötet wurden.

Der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom reagierte auf Twitter: "Eine Tragödie jagt die nächste", schrieb er. Er habe gerade die Verletzten der Schießerei in Monterey Park im Krankenhaus besucht, als er über den Vorfall in Half Moon Bay informiert worden sei.

Kalifornien trauert nach den beiden tödlichen Vorfällen. Wieder einmal versuchen Hinterbliebene und Angehörige der Gewaltopfer ,sich gegenseitig zu trösten l. So auch hier vor dem Tanzlokal Lai Lai – einem der Tatorte.

Maksym Kapitanchuk, Tanzlehrer

» Niemand will aufhören (zu tanzen). Unsere Gemeinschaft ist einfach sehr stark. Ich glaube nicht, dass diese schlimme Tragödie irgendjemanden kaputt machen wird. Alle werden sicher verängstigt sein. Aber ich glaube nicht, dass sie aufhören werden.»

Paul Cao, Mitglied der Tanzschule

»Der Grund, warum ich mit Ihnen sprechen möchte, ist, dass ich laut sagen will, dass wir die Gemeinde unterstützen und hierher zurückkommen wollen. Wir lieben das Tanzen und wir wollen es weiter tun. Und darum geht es uns. Wir lassen uns also nicht entmutigen, sondern wollen weitermachen.«

In den ersten 23 Tagen des neuen Jahres hat es in den USA der Organisation Gun Violence Archive zufolge bereits 39 sogenannte Massen-Schießereien mit Todesopfern gegeben.