Kambodscha 200 Einsatzkräfte suchen nach verschwundener Britin

Nach dem Verschwinden einer britischen Touristin in Kambodscha haben Polizei und Armee des Landes eine großangelegte Suche nach der 21-Jährigen gestartet. Auf der Insel Koh Rong im Süden des Landes waren fast 200 Polizisten und Soldaten im Einsatz, wie ein Behördenvertreter der Nachrichtenagentur AFP sagte. Die Britin Amelia Bambridge war zuletzt am Donnerstag gegen 3.30 Uhr bei einer Strandparty gesehen worden.

Die Taucher suchten im Meer vor Koh Rong nach der Vermissten, die anderen Einsatzkräfte durchkämmten den Dschungel, wie Kheang Phearun, Sprecher der Provinzregierung von Preah Sihanouk, sagte.

Lucie Blackman Trust/ Family/ AP Undatiertes Bild von Amelia Bambridge

Die BBC berichtet, in der Nacht ihres Verschwindens sei sie mit Leuten aus ihrem Hostel feiern gegangen. Freunden hätten sie vermisst gemeldet, da sie nicht in die Unterkunft zurückgekehrt sei.

Die Tasche und das Handy der 21-Jährigen wurden am sogenannten Police Beach gefunden, wo die Strandparty stattgefunden hatte - der Strand heißt so wegen einer nahegelegenen Wache. Laut Behördensprecher Phearun traf am Sonntagabend Bambridges Familie in Kambodscha ein. Sie sei in der nahegelegen Stadt Sihanoukville untergebracht.

Koh Rong ist die zweitgrößte Insel Kambodschas. Sie liegt im Golf von Thailand und ist vor allem unter Backpackern und jungen Reisenden beliebt.