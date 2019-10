Kambodscha Polizei meldet Tod der verschwundenen Britin

Die Polizei von Kambodscha hat nach eigenen Angaben die Leiche einer jungen Frau gefunden, die vor einer Woche als vermisst gemeldet worden war. Der leblose Körper der Frau sei im Meer getrieben, sagte der Polizeichef der Provinz Preah Sihanouk. Die Auffindestelle liege Dutzende Kilometer nordwestlich vom letzten bekannten Aufenthaltsort der Touristin. Die Todesursache sei noch nicht geklärt.

Die britische Touristin war zuletzt am 24. Oktober gegen 3.30 Uhr gesehen worden. Sie besuchte auf der Insel Koh Rong eine Party in einer Strandbar. Die 21-Jährige wurde als vermisst gemeldet, da sie nicht in ihr Hostel zurückkehrte. Später wurden ihre Tasche und ihr Handy gefunden.

Ein hochrangiger Vertreter der Marine sagte, Fischer hätten die Tote im Meer entdeckt. Man habe die Britin anhand ihres europäischen Phänotyps, ihrer Kleidung und ihrer Tattoos identifiziert. Eine Obduktion stehe noch aus.

200 Einsatzkräfte suchten nach ihr

An der Suche nach der Touristin beteiligten sich fast 200 Einsatzkräfte. Taucher suchten im Meer vor Koh Rong nach der Vermissten, Polizisten durchkämmten den Dschungel. Bereits am Dienstag hatte ein Polizeisprecher gesagt, es bestehe kaum noch Hoffnung, die Frau lebend zu finden.

An dem Tag waren auch sechs Kambodschaner vernommen worden. Es ergaben sich laut den Ermittlern jedoch keine Hinweise, dass sie etwas mit dem Verschwinden der Britin zu tun haben. Sie seien daraufhin freigelassen worden.

Wenige Tage nach dem Verschwinden der Touristin war ihre Familie nach Kambodscha gereist. Auf Facebook baten Angehörigen um Hilfe bei der Suche nach der Frau.

Koh Rong ist die zweitgrößte Insel Kambodschas. Sie liegt im Golf von Thailand und ist vor allem unter Backpackern und jungen Reisenden beliebt.