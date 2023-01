Nach offenbar jahrelangem sexuellem Missbrauch von Tieren hat die Polizei in Nordrhein-Westfalen einen 28 Jahre alten Mann in einem Stall festgenommen. Zeugen hielten den Verdächtigen fest, nachdem er am Samstag einen Rinderstall in Kamen betreten hatte, wie die Beamten der Kreispolizeibehörde in Unna am Freitag mitteilten . Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.