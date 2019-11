Am Freitag war am Bahnhof im westfälischen Kamen ein zweijähriges Mädchen von einer aus einem Partyzug fliegenden Whiskyflasche getroffen - und schwer am Kopf verletzt worden. Zwei Tage später hat sich nun ein Tatverdächtiger der Polizei gestellt. Auf der Rückreise von der Nordsee habe sich ein 31-Jähriger aus Moers als Verursacher zu erkennen gegeben, sagte ein Polizeisprecher.

Der Mann gab laut "Bild"-Zeitung bei der Polizei an, in einem Abteil des Zuges nahe dem Fenster mit einem neben der Flasche liegenden Koffer hantiert zu haben. Dabei sei die Flasche aus dem Fenster geflogen. Eine Bestätigung für diese Angabe gibt es bislang nicht.

Polizisten kontrollierten Zug erneut

Das Kleinkind war von der Flasche am späten Freitagvormittag getroffen worden, als der Vater mit dem Kleinkind auf dem Arm die Treppen zum Bahnsteig hinaufging. Es schwebte zeitweise in Lebensgefahr und musste operiert werden.

Der Zug, aus dem die Flasche flog, war nach dem Vorfall zunächst weitergefahren. Im etwa 65 Kilometer entfernten Greven wurde er gestoppt. Dutzende Polizisten nahmen die Personalien der etwa 500 Reisenden auf. Sie waren mit dem Partyzug auf dem Weg von Köln in Richtung der Nordseeinsel Norderney unterwegs.

Am Sonntag waren zwei Kripo-Beamte erneut in den zurückreisenden Zug eingestiegen. Unter anderem mit Lautsprecherdurchsagen hatten sie versucht, den Fall zu lösen. Bereits am Sonntag hieß es, Zeugen hätten einen 31-Jährigen belastet.

Nachdem der Verdächtige sich stellte, sei dieser vernommen und wieder freigelassen worden, teilte die Polizei nun mit. Ihm wird fahrlässige Körperverletzung vorgeworfen.