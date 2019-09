Die nordrhein-westfälische Polizei hat einen Mann festgenommen, der seine Partnerin schwer verletzt haben soll. Der 59-Jährige habe sie im Streit angefahren, hieß es in einer Polizeimeldung.

Demnach kam es am Sonntagmorgen in Kamen zu dem Vorfall. Die beiden seien in eine Auseinandersetzung geraten. In deren Verlauf habe der Verdächtige seine zu Fuß gehende Frau mit einem Auto verfolgt und angefahren.

Die Frau sei schwer verletzt worden, schwebe aber nicht in Lebensgefahr. Ihr Mann sei alkoholisiert gewesen. Die Ermittlungen dauern an.