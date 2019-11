Bahnhof Kamen Kleinkind schwerverletzt - nach Flaschenwurf aus fahrendem Zug

Ein zweijähriges Mädchen schwebt in Lebensgefahr, nachdem es an einem Bahnhof in Nordrhein-Westfalen von einer Flasche am Kopf getroffen wurde. Die wurde offenbar aus einem durchfahrenden Zug geworfen.