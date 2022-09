Die nach einem Amoklauf mit zehn Toten in Kanada wegen Mordverdachts gesuchten Brüder sind tot. Die Messerangriffe gehören zu den tödlichsten Attacken in Kanadas Geschichte. Ein Überblick.

Was ist passiert?

In der westlichen Provinz Saskatchewan kam es am Sonntagmorgen zu mehreren Messerangriffen. In dem für indigene Einwohnerinnen und Einwohner ausgewiesenen Reservat James Smith Cree Nation sowie der nahegelegenen Ortschaft Weldon wurden an insgesamt 13 Tatorten zehn Menschen getötet, 18 weitere Menschen wurden verletzt, teils schwer.