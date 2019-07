Die kanadische Polizei fahndet nach drei Morden in der Provinz British Columbia noch immer nach zwei jungen Männern. Der 18-jährige Bryer Schmegelsky und der 19-jährige Kam McLeod befinden sich seit Tagen auf der Flucht quer durch Kanada.

Nun hat sich der Vater von Bryer Schmegelsky gegenüber dem kanadischen Fernsehsender CTV Vancouver geäußert. Alan Schmegelsky sagte, sein Sohn sei "auf einem Selbstmordkommando" unterwegs. Der Vater glaubt offenbar nicht, dass sein Sohn lebend gefasst werde. "Er wird tot sein, heute oder morgen, ich weiß es".

An seinen Sohn gewandt sagte der Vater in die Kamera: "Ruhe in Frieden, Bryer". Und fügte hinzu: "Es tut mir so leid, dass das alles passieren musste. Es tut mir so leid, dass ich dich nicht retten konnte."

Die Polizei werde "erst schießen und dann Fragen stellen", sagte Alan Schmegelsky dem Sender. Der Jugendliche habe sich laut kanadischen Medien für NS-Devotionalien, Videospiele und Waffen interessiert. Es wurden Fotos veröffentlicht, die ihn in Kampfmontur zeigen.

Zuvor hatte Keith McLeod, der Vater des zweiten Tatverdächtigen Kam McLeod, darum gebeten, die Privatsphäre seiner Familie zu schützen. Kam sei "ein gutherziger, rücksichtsvoller, fürsorglicher junger Mann".

Die Teenager sind Freunde seit der Grundschule. Vor Kurzem haben sie die weiterführende Schule abgeschlossen und bei Walmart gearbeitet. Auf der Suche nach besser bezahlten Jobs hätten sie ihre Heimatstadt Port Alberni verlassen.

"Das Ende der Straße"

Die beiden jungen Männer wurden zunächst als "Vermisste" von der Polizei gesucht. Inzwischen werden sie als "Verdächtige" eingestuft.

Zuletzt waren die beiden rund 3000 Kilometer östlich von dem ersten Tatort entfernt in der Provinz Saskatchewan in dem Ort Gillam gesichtet worden. In der Gegend wurde auch der silbergraue Toyota gefunden, mit dem die beiden zuletzt unterwegs waren. Der Bürgermeister der 1200-Einwohner-Gemeinde Gillam erklärte, der Ort sei quasi "das Ende der Straße". Die Ermittler konzentrieren sich bei ihrer Suche offenbar nun auf diese Region.

"Sie wissen, wie man sich im Wald versteckt"

Alan Schmegelsky erklärte, sein Sohn habe ihm erzählt, er sei oft mit Freunden im Wald unterwegs gewesen und habe "Krieg gespielt". "Sie wissen, wie man sich im Wald versteckt." Er vermutet daher, dass sich die beiden Flüchtigen deshalb gut tarnen und verborgen halten könnten.

Die Tatverdächtigen seien "gefährlich", die Polizei warnte davor, sich ihnen zu nähern. Angaben zu einem möglichen Motiv machten die Ermittler bislang nicht.

Ein Tankstellenmitarbeiter bei Split Lake, zwei Stunden Fahrt von Gillam entfernt, erzählte einem lokalen Radiosender, dass die Flüchtigen bei ihm getankt hätten und dann weitergefahren seien.

Keine Angaben zu möglichem Motiv

Die drei Morde beschäftigen Kanada seit mehr als einer Woche. Am 15. Juli vergangener Woche waren im Norden von British-Columbia an einer Landstraße in der Nähe des Naturparks Liard River Hot Springs die Leichen der 24-jährigen US-Touristin Chynna Deese und ihres 23-jährigen australischen Freundes Lucas Fowler gefunden worden. Das junge Paar wurde erschossen.

Am 19. Juli wurde dann rund 470 Kilometer entfernt vom Tatort, in der Nähe der kleinen Siedlung Dease Lake, die Leiche eines Mannes entdeckt. Er wurde später als Leonard Dyck aus Vancouver identifiziert. Der Tote lag zwei Kilometer entfernt von dem ausgebrannten Camper.

Der Tod des 23-jährigen Lucas Fowler hat in seiner Heimat Australien große Betroffenheit ausgelöst - sein Vater ist Polizist im Bundesstaat New South Wales. Stephen Fowler reiste nach dem Tod seines Sohnes nach Kanada und wandte sich dort an die Öffentlichkeit. "Ich bin ein erfahrener Polizist", sagte er. "Aber heute bin ich als Vater eines Mordopfers hier."

Sein Sohn sei zuletzt um die Welt gereist und habe "die schönste Zeit seines Lebens" erlebt, sagte Fowler. "Während dieser Reise hat er Chynna kennengelernt und sie sind ein unzertrennliches Paar geworden. Es ist eine Liebesgeschichte, die ein tragisches Ende gefunden hat. Es ist die schlimmste Liebesgeschichte von allen."