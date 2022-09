Gab es schon ähnliche Fälle in Kanada?

Die Messerangriffe von Saskatchewan gehören zu den tödlichsten Attacken in Kanadas Geschichte. Das Land wurde in den vergangenen Jahren wiederholt von schweren Gewalttaten erschüttert. 2020 hatte ein als Polizist verkleideter Mann an verschiedenen Orten in der Provinz Nova Scotia 22 Menschen erschossen. In Toronto fuhr 2018 ein Mann mit einem Kleinbus zehn Menschen tot und verletzte 16 weitere. Eine der Verletzten starb drei Jahre später an ihren Verletzungen. Solche tödlichen Angriffe sind in Kanada seltener als im Nachbarland USA.