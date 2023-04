Die Fracht sei nach ihrer Ankunft in einem Flugzeug am frühen Montagabend als vermisst gemeldet worden, sagte Stephen Duivesteyn, Inspektor der örtlichen Polizei auf einer Pressekonferenz. Sie sei nach der Landung des Flugzeugs entladen und wie üblich in ein Lager gebracht worden, von dort aber einige Zeit später verschwunden. »Nach ihrer Ankunft wurde diese hochwertige Fracht auf illegale Weise aus dem Lager entfernt«, sagte Duivesteyn. Zur Herkunft der Fracht und ihrem endgültigen Ziel machte die Polizei keine Angaben. Festnahmen gab es bisher keine.