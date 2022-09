Die Polizei suche in der Provinz und in den angrenzenden Provinzen Manitoba und Alberta nach den beiden männlichen Verdächtigen. Die Fläche dieser drei Provinzen in der Mitte Kanadas ist mehr als fünfmal so groß wie die Fläche Deutschlands.

Sorge um mögliche Bedrohung für Football-Fans

»Zum jetzigen Zeitpunkt haben wir keine Hinweise darauf, dass sie in eine andere Provinz gereist sind, aber da sie sich in einem Fahrzeug befinden, können wir nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, wo sie sich gerade befinden«, teilte Blackmore weiter mit. »Die Priorität liegt jetzt darin, sie ausfindig zu machen und sicherzustellen, dass wir sie in Gewahrsam haben.«

Es seien außerdem zusätzliche Einsatzkräfte in die Hauptstadt der Provinz Saskatchewan, Regina, zu einem ausverkauften Spiel in einem Football-Stadion beordert worden. Laut der Polizei sollen die mutmaßlichen Täter in der Stadt gesichtet worden sein.

Der kanadische Minister für öffentliche Sicherheit, Marco Mendicino, teilte auf Twitter mit, die Polizei in Saskatchewan setze alle verfügbaren Ressourcen für die Suche nach den beiden Verdächtigen ein und werde die Öffentlichkeit über die weitere Entwicklung auf dem Laufenden halten.

Anmerkung der Redaktion: In einer früheren Version hieß es, Regina sei eine Kleinstadt. Tatsächlich hat die Stadt rund 230.000 Einwohner. Wir haben den Fehler korrigiert.