Die Opfer waren an zwei Orten in Saskatchewan angegriffen worden – im für indigene Einwohner ausgewiesenen Reservat »James Smith Cree Nation« und im Dorf Weldon, wie die Polizei gestern mitgeteilt hatte. Der erste Notruf sei am Morgen um 5.40 Uhr eingegangen, in den darauffolgenden Minuten seien weitere Angriffe von Tatorten in der Nähe gemeldet worden. Die gewählten Vorsitzenden des Reservats riefen den Notstand aus.