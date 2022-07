Attacken von Schützen sind in Kanada deutlich weniger häufig als in den Vereinigten Staaten. Das Land hat seine Gesetze zur Waffenkontrolle überarbeitet, nachdem ein Angreifer 1989 in der Ecole Polytechnique in Montreal 14 Frauen und sich selbst getötet hatte. Der Besitz einer nicht registrierten Handfeuerwaffe oder einer Schnellfeuerwaffe jeglicher Art ist in Kanada illegal. Für den Erwerb einer Waffe verlangt das Land unter anderem eine Ausbildung und eine Überprüfung des Strafregisters.