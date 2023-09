In Serbien nahm die Polizei vier weitere Verdächtige fest, darunter den mutmaßlichen Anführer der auf dem Balkan ansässigen Schmugglerbande. Die Polizei in Belgrad ermittelt nach Angaben von Europol bereits seit Januar 2022 gegen die Bande. Sie wird demnach verdächtigt, »mehrere tonnenschwere Kokaintransporte von Brasilien in die EU organisiert zu haben«. Die Ermittler identifizierten einen Serben »als einen der Hauptorganisatoren des kriminellen Netzwerks«. Neben den Drogen wurden den Angaben zufolge auch zwei teure Fahrzeuge, Luxusuhren und mehr als 550.000 Euro Bargeld beschlagnahmt.