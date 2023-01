Die spanische Polizei hat am Samstag nach eigenen Angaben vor den Kanarischen Inseln 4,5 Tonnen Kokain an Bord eines Schiffs beschlagnahmt. Die Drogen seien in einem Behälter auf dem unter togolesischer Flagge fahrenden Viehtransportschiff »Orion V« gefunden worden, teilte die Polizei mit. 28 Besatzungsmitglieder aus insgesamt neun Ländern seien festgenommen worden.