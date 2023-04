An der falschen Haustür geklingelt

Auf den ersten Anklagepunkt, der sowohl versuchte Tötung als auch schwere Körperverletzung umfassen kann, steht in Missouri bis zu lebenslange Haft. Allerdings gibt es in Missouri wie auch in vielen anderen US-Bundesstaaten ein sehr weit gefasstes Recht zur Selbstverteidigung von Hausbesitzern, die sich bedroht fühlen.

Der Fall in Kansas City hat landesweit für Aufsehen gesorgt. Yarl, der schwarz ist, hatte am vergangenen Donnerstagabend seine Geschwister in einem Haus abholen wollen, sich aber wohl in der Adresse geirrt und deswegen an der falschen Haustür geklingelt.