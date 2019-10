Kansas City Mann schießt auf Barbesucher - vier Tote

In der Stadt Kansas City im Mittleren Westen der USA hat ein Mann in einer Bar am frühen Sonntagmorgen um sich geschossen und dabei vier Menschen getötet. Fünf weitere seien verletzt worden, teilte die örtliche Polizei mit. Sie werden derzeit in Krankenhäusern behandelt.

Gegen 1.30 Uhr ging Lokalmedien zufolge der Notruf bei der Polizei ein. In der "Tequila KC Bar" sei geschossen worden. Der Täter soll das Lokal betreten und sofort das Feuer eröffnet haben.

Der Schütze sei noch nicht gefasst, berichtete der Sender CNN unter Berufung auf die Polizei. Über die Hintergründe ist noch nichts bekannt, die Ermittlungen laufen. Derzeit werden Aufnahmen von Überwachungskameras analysiert.