In einer eidesstattlichen Versicherung, die der Nachrichtenagentur dpa vorliegt, erklärt Woelki, er sei bis Juni 2022 nie mit dem Fall Pilz befasst gewesen. Deshalb sei der Vorwurf ungerechtfertigt, er hätte über die Vorwürfe gegen Pilz das Bistum Dresden-Meißen informieren müssen, wo dieser seinen Lebensabend verbracht habe.

Kirchenrechtler Schüller hatte der »Bild «-Zeitung gesagt, es sei als Dienstpflichtverletzung zu werten, dass Woelki die Dresdner nicht eher unterrichtet habe. Schüller hatte in dem Bericht auch gesagt, dass Pilz bei Woelki wegen seiner Prominenz »unter Denkmalschutz« gestanden habe. Das will Woelki so nicht stehen lassen.