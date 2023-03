Eine Geiselnahme in einer Apotheke in Karlsruhe hat einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Immer mehr Einsatzkräfte würden zusammengezogen, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Polizeikreisen erfuhr. Gegen 16.30 Uhr gehen die ersten Notrufe ein. Ein oder mehrere Täter nehmen in einer Apotheke mitten in der Innenstadt mindestens eine Geisel. Wie viele Täter es sind und wie viele Geiseln? Dazu sagt die Polizei zunächst nichts – aus einsatztaktischen Gründen.