Ermittlungen nach Geiselnahme in Karlsruher Apotheke 20 Jahre alt, polizeibekannt

Fast fünf Stunden lang hatte ein Geiselnehmer in Karlsruhe mehrere Menschen in seiner Gewalt. Am späten Abend stürmten Spezialkräfte die Apotheke. Nun fragt sich die Polizei, was den Täter antrieb.