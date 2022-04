Karlsruhe Mann zerkratzt mutmaßlich rund 260 zumeist hochwertige Autos

Ein 28-Jähriger hat in der Karlsruher Innenstadt schätzungsweise rund 260 Autos beschädigt und dadurch einen Schaden von mehr als 500.000 Euro verursacht. Wie Staatsanwaltschaft und Polizei in der baden-württembergischen Stadt mitteilten, stellte sich der Verdächtige am Montag selbst und gab die Taten zu.