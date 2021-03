Teils in Kühltruhen versteckt Zoll findet bei Autobahnkontrolle fast 400.000 Euro in bar

Der Zoll in Karlsruhe hat bei einer Fahrzeugkontrolle Hunderttausende Euro in einem Kleintransporter entdeckt – teils in einer Kühltruhe. Der Mann gab an, nicht der Besitzer des Bargelds zu sein.