Katholische Kirche Kommission bewilligte bislang 40 Millionen Euro für Missbrauchsopfer

Eine von der katholischen Kirche in Deutschland eingerichtete Kommission hat bisher mehr als 40 Millionen Euro an sogenannten Anerkennungsleistungen für von sexuellem Missbrauch Betroffene bewilligt. Das teilte die Unabhängige Kommission für Anerkennungsleistungen (UKA) am Freitag in Bonn mit. 2021 waren es demnach knapp 13 Millionen, 2022 etwa 28 Millionen.