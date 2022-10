Eine Straßenbahnlinie »33« gibt es in Kattowitz eigentlich nicht, nur für kurze Zeit war sie doch unterwegs: Ein 25 Jahre alter Mann hat in der polnischen Großstadt Kattowitz (polnisch Katowice) eine Straßenbahn gestohlen und ist damit durch die Stadt gefahren. Unterwegs ließ er mehrere ahnungslose Fahrgäste einsteigen, wie der TV-Nachrichtensender TVN 24 am Sonntagabend berichtete. Nach Polizeiinformationen hatte der Mann zuvor noch nie eine Straßenbahn gefahren und keinen entsprechenden Führerschein.