Nahe Grenze zu Frankreich Mann stiehlt offenbar Auto – und rast mit Kind auf der Rückbank davon

Ein Mann soll in Kehl am Rhein nahe Frankreich ein fremdes Auto gestohlen haben – mit einem elfjährigen Mädchen auf der Rücksitzbank. Die Mutter des Kindes wollte am Montagnachmittag nach Angaben der Polizei in der Nähe des Bahnhofvorplatzes nur eine kurze Besorgung machen und ließ den Schlüssel im Fahrzeug stecken. Der 44-jährige Mann habe sich in den Wagen gesetzt und sei mit dem Kind nach Frankreich gerast. Er soll dabei wohl unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gestanden haben.