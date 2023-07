Die Tat stellt sich aus Sicht der Ermittler bisher so dar: Am 22. November vergangenen Jahres, kurz nach 0.30 Uhr, durchtrennten die Verdächtigen Glasfaserkabel in einem Telekom-Verteilerhäuschen in Manching. Bei 13.000 Haushalten fielen über Stunden Telefon und Internet aus. So wurde verhindert, dass die Alarmanlage des Museums später ihr Signal übermitteln konnte.