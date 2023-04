Der Anführer der Sekte, Makenzie Nthenge, hatte seine Anhängerschaft aufgerufen, sich zu Tode zu hungern, um »Jesus zu treffen«. Elf Sektenmitglieder – sieben Männer und vier Frauen im Alter zwischen 17 und 49 Jahren – wurden vergangene Woche nach einem Rettungseinsatz im Shakahola-Wald ins Krankenhaus eingeliefert.

Sektenführer war in Haft – und kam wieder frei

In einem Polizeibericht, den AFP einsehen konnte, hieß es, Nthenge habe die Sektenmitglieder einer »Gehirnwäsche« unterzogen, so dass sie sich zu Tode gehungert hätten. Der Sektenführer stellte sich am 15. April der Polizei und wurde in Gewahrsam genommen. Von einer Polizeiquelle hieß es, der Beschuldigte sei in einen Hungerstreik getreten. Er »betet und fastet«, hieß es weiter.