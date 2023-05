Einigen der über hundert Todesopfern einer christlichen Sekte in Kenia sind offenbar Organe entnommen worden. Dies berichtete der Chefermittler in einer eidesstattlichen Erklärung unter Berufung auf die bisherigen Autopsien. Er geht von einem »wohlorganisierten Organhandel« aus, an dem »mehrere Akteure« beteiligt gewesen seien. Das geht aus der am Montag vom Ermittler beim zuständigen Gericht in Nairobi eingereichten Erklärung hervor.