In den USA hat ein Mann, offenbar in einem Streit um eine Teigtasche, auf seinen Mitbewohner geschossen. Der 64-jährige mutmaßliche Schütze müsse sich nach dem Vorfall in Louisville, in der größten Stadt des Bundesstaats Kentucky, nun wegen gefährlicher Körperverletzung vor Gericht verantworten, teilten die Strafverfolgungsbehörden mit.