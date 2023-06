Unbekannte Diebe haben in Nordrhein-Westfalen zwei Stundenzeiger von den Turmuhren einer Kirche auf einer Höhe von rund 40 Metern gestohlen. Wie die Polizei in Kleve mitteilte , gelangten die Täter offenbar über ein Baugerüst vor der St. Peter und Paul Kirche in Kerken an die Turmuhren. Sie entkamen unerkannt mit ihrer Beute. Zudem sei ein Minutenzeiger verbogen und beschädigt worden.