Kevin Hart über seinen Unfall "Dir wird klar, dass du nicht die Kontrolle hast"

"Meine Welt hat sich für immer verändert" - knapp zwei Monate nach seinem schweren Autounfall hat sich Kevin Hart bei Instagram zu Wort gemeldet. Der Schauspieler veröffentlichte ein Video, das Nachrichtenbilder von dem Unglück und Aufnahmen aus dem Krankenhaus zeigt.

So sind etwa seine ersten Gehversuche und Physiotherapiesitzungen zu sehen. Der Unfall hat für Hart jedoch nicht nur körperliche Folgen. "Dir wird klar, dass du nicht die Kontrolle hast", sagt der 40-Jährige in dem Video. "Am Ende des Tages kann alles vorbei sein."

Offenbar kann Hart in dem Ganzen jedoch auch etwas Gutes sehen: "Die verrücktesten Dinge, die einem passieren, sind am Ende die Dinge, die man am meisten braucht." Für ihn fühle es sich an, als ob Gott ihm gesagt habe, dass er zur Ruhe kommen müsse. Nach seinem Unfall sehe er sein Leben aus einer neuen Perspektive.

In dem Video dankte er seiner Familie, seinen Freunden, Fans aber auch Gott. "Ich bin dankbar für das Leben, ich bin dankbar dafür, dass ich einfach noch hier bin", sagte er.

Hart hatte sich bei einem Autounfall Anfang September schwere Rückenverletzungen zugezogen. Er war als Beifahrer in dem Auto eines Freundes im kalifornischen Malibu unterwegs, als der Fahrer die Kontrolle verlor. Der Wagen stürzte eine Böschung hinab.