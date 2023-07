Kevin Spacey unter Tränen vor Gericht »Meine Welt ist explodiert«

Ihm werden zwölf Vergehen gegen vier Männer in Großbritannien in den Jahren 2001 bis 2013 zur Last gelegt, neben sexueller Belästigung auch sexuelle Nötigung und nicht einvernehmliche sexuelle Handlungen. Der Hollywoodstar, der aus Filmen wie »Die üblichen Verdächtigen« und »American Beauty« sowie der Netflix-Serie »House of Cards« bekannt ist, weist alle Anklagepunkte zurück.

Unter Tränen sagte er in London weiter: »Meine Welt ist explodiert.« Bis auf wenige Ausnahmen habe er in den vergangenen Jahren nicht arbeiten können. »Ich habe keine Einnahmen und erhebliche juristische Kosten. Ich habe noch längst nicht alles bezahlt und daher Schulden.«