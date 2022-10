Hollywood-Schauspieler Kevin Spacey ist in einem Zivilprozess vom Vorwurf der sexuellen Belästigung freigesprochen worden. Ein Geschworenengericht in New York City urteilte am Donnerstag nach kurzen Beratungen, der Schauspieler Anthony Rapp (»Star Trek: Discovery«) habe nicht nachweisen können, dass Spacey ihn vor mehr als 35 Jahren als 14-Jährigen an einem »sexuellen oder intimen Körperteil« berührt habe.